Macerata - spari da un'auto in centro : almeno 4 feriti - Fermato responsabile

Per ragioni di sicurezza il sindaco Romano Carancini invita i cittadini a rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole a causa di una situazione di pericolo che si è venuta a creare in città dovuta a un uomo armato che sta girando per Macerata.





Il presunto responsabile della sparatoria che ha seminato panico a Macerata è stato bloccato in piazza della Vittoria, davanti al Monumento ai caduti. Alla vista degli agenti, l'uomo è fuggito a piedi, gettando via degli indumenti ma è stato preso. La pistola l'aveva lasciata in auto.

Sparatoria aconcolpi di pistola partiti da un'Alfa Romeo 147 nera, con a bordo due persone dalla pelle chiara. 4 i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Spari anche in via dei Velini e via Spalato, zone toccate dalle indagini per il caso diPosti di blocco in tutta la città." è il messaggio lanciato alla cittadinanza dal sindaco di Maceratadai profili social del Comune. Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere delle zone interessate dalle sparatorie anche per capire la dinamica e le motivazioni del gesto.