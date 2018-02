Austria : Sciatore travolto e ucciso da una valanga

Uno sciatore austriaco 56enne è stato travolto ed è morto a causa di una valanga fuori dalla pista nella zona sciistica di Nassfeld, in Austria, non lontano dal confine con l'Italia. L'uomo è stato recuperato dal soccorso alpino che gli ha prestato le cure mediche di emergenza, ma ciò non è bastato a salvarlo.



Al momento dell'incidente, era con suo figlio e un amico, rimasti illesi. Il maltempo non ha consentito l'intervento dell'elicottero.