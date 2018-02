Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte piange.. Paola Di Benedetto lo consola

Poi i naufraghi si sono abbandonati ad abbracci e baci affettuosi e in confessionale, Paola ha finalmente parlato di Francesco dicendosi convinta ad andare avanti per capire se tra loro potrà mai nascere qualcosa : "Qui c'è una persona con cui chiaramente e inaspettatamente mi trovo molto bene a condividere alcuni momenti, alcune chiacchierate anche molto intime. Quella persona è Francesco. Mi aspetto di approfondire questa conoscenza, non voglio negarmi niente di quello che mi sta succedendo".

Francesco Monte ancora non sa se verranno presi provvedimenti su di lui, se verrà squalificato, e soprattutto cosa succederà alla fine di tutto.

Isola dei Famosi non facile per il naufrago, che dopo la rivelazione diè scoppiato a piangere, come per le lacrime versate per l'ex fidanzata, a consolarlo c'è. ""... Francesco Monte ha risposto : "". La replica della modella è riuscita a strappargli un sorriso: "".