L'autista è stato arrestato e sembra che stava fumando mentre trasportava "illegalmente" taniche di benzina. L'autista e altre due persone hanno riportate gravi ferite, tra le 18 persone complessive coinvolte. L'uomo lavora per una società che tratta metalli di Shanghai e non ha alcun precedente o segnalazione penale, ma è ora sotto inchiesta per il trasporto di sostanze pericolose, è escluso l'attacco terroristico.

A Shanghai un minivan è finito su unvicino al, travolgendo 18 persone, subito soccorse e trasportate in ospedale. Xinmin Evening News ha riferito che il mezzo ha investito i pedoni in attesa di attraversare la strada prima di finire la sua corsa contro un albero. Nelsi erano sprigionate delle fiamme prima che finisse sui pedoni in attesa di attraversare la strada.