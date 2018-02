Ragusa : Prete trova i centesimi nel cestino delle offerte, s'infuria e li lancia in strada

Il gesto clamoroso e offensivo ha portato il vescovo a riprenderlo poichè i familiari dell'anziana di cui erano in corso i funerali si sono sentiti umiliati. Ma lo stesso vescovo, monsignor Antonio Staglianò, ha preso le difese del prete, finito al centro delle polemiche, sostenendo che non è un sacerdote attaccato al denaro e che alla base della richiesta c'era l'invito ad essere generosi per i bambini di Betlemme. Monsignor Staglianò ha dichiarato: "E' una persona fortemente impegnata verso la carità. Ma si tratta di un errore per il quale chiederemo scusa".

