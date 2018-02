Militare 29enne di Cosenza si suicida sparandosi nel bagno della metro Barberini

Quando è stato soccorso, il caporalmaggiore del Reggimento Bersaglieri di Cosenza aveva ancora la pistola in mano, una telecamera di sorveglianza avrebbe inquadrato il 29enne mentre entrava nel bagno da solo, ancora da chiarire le cause del gesto. L'uomo era sposato e aveva un figlio.«Metro A, chiusa la stazione Barberini. I treni transitano senza fermare», è l’annuncio pubblicato su Twitter dal canale ufficiale dell’Atac, l’azienda concessionaria del trasporto pubblico della Capitale. La stazione è stata chiusa per un intervento delle forze dell’ordine.

Un militare del reggimento bersaglieri si èsparandosi nel bagno di servizio della. Il militare, un caporalmaggiore, era in servizio in quel momento. Chiusa la stazione della metro per i rilievi. Sul posto i carabinieri del VII nucleo investigativo e della compagnia Roma Centro. Disagi per gli utenti del trasporto pubblico a Roma. Stamattina è stata chiusa la stazione Barberini della linea A della metropolitana (situata sotto Piazza Barberini, al confine tra i rioni Trevi, Colonna, e Ludovisi).