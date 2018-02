Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri : Matrimonio in vista?

Tutti indizi che fanno pensare inequivocabilmente a un matrimonio imminente. Massimiliano Allegri, libero dagli impegni professionali, ha colto l’occasione per raggiungere la compagna e salutare i nuovi suoceri. Di recente era stata anche avanzata l’ipotesi di una presunta gravidanza, per via del pancino sospetto di Ambra Angiolini. Ma l’attrice ha smentito tale notizia. Ha dichiarato che il motivo dei suoi chili di troppo è dovuto solo a una cura a base di cortisone. La notizia diffusa dai media aveva allarmato la stessa Ambra, la quale si era detta preoccupata per una possibile reazione negativa da parte dei suoi due figli, avuti dal cantante bresciano Francesco Renga. Proprio per questo motivo, Ambra ha voluto subito precisare la questione. La sua era solo una cura per un occhio infiammato, per il quale è dovuta ricorrere appunto al cortisone, che ha dato poi il via a questo gossip. In ogni caso, per il momento non ci sono conferme ufficiale in merito alle loro nozze ma solo delle ipotesi che basate su indizi però fanno pensare ad un eventuale matrimonio.

Ambra Angiolini e l’Massimiliano Allegri, sembrano ormai avere le idee piuttosto chiare, sembra infatti che l'ipotesi di un eventuale matrimonio diventi giorno dopo giorno più concreta. L’ex compagna diè stata vista insieme al compagno a Cerveteri, ovvero nella città dove vivono i genitori di lei. In tale occasione sono poi avvenute le presentazioni di Massimiliano ai famigliari dell’attrice. Così i genitori di Ambra, Doriana e Alfredo, hanno potuto conoscere il suo nuovo compagno, che è stato da loro accolto con calore. La relazione tra l’attrice e l’allenatore è sempre stata parecchio discussa e chiacchierata, soprattutto agli inizi della loro frequentazione. Ma ormai i due hanno dimostrato di fare sul serio: fanno infatti coppia fissa ormai da sette mesi e pensano in grande. Inoltre durante una recente conferenza stampa avvenuta a Vinovo,ha mostrato un anello, che ai più attenti non è di certo passato inosservato.