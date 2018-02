Napoli, il 15enne pestato - La baby gang ha sfidato i magistrati : Chiamateci tumori, siamo il male

Una ricostruzione che ieri mattina ha fatto registrare una svolta sotto il profilo investigativo dei dieci minori identificati, otto sono stati collocati in comunità di recupero, uno solo ha ottenuto il beneficio della permanenza in casa (grazie ad una collaborazione ritenuta decisiva, in quanto spontanea e immediata),mentre un altro ragazzino non ancora 14enne è stato semplicemente segnalato alla famiglia. Gravissime le accuse che emergono nella misura cautelare firmata dal gip Paola Brunese, al termine del lavoro investigativo condotto dal pm Emilia Galante Sorrentino: lesioni gravissime e minacce di morte.

In dieci contro uno che hanno rischiato la notte del 12 gennaio diall'esterno della metro di Chiaiano, solo per affermare la «forza del proprio branco», per «mera affermazione della forza del gruppo». Gli investigatori ricostruiscono quanto accaduto quella sera a Gaetano, 15 anni, studente preso a calci e pugni senza alcun motivo. I suoinon volevano portargli via soldi o il cellulare, non c’era stata un’occhiataccia di troppo, neppure un banalissimo equivoco in grado di fare da detonatore della violenza scatenata all'esterno della metro.No, c’era solo la voglia di «fare una rissa»,«di dare fastidio», di aggredire, nient'altro.