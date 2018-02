Apple blocca le firme di iOS 11.2/11.2.1/11.2.2, da oggi niente più Downgrade

Una comunicazione veloce per tutti gli utenti che seguono le news di Apple, da qualche minuto ha bloccato le firme di iOS 11.2, iOS 11.2.1 e iOS 11.2.2, da oggi non si potrà più effettuare ila versioni precedenti.

Apple blocca le firme di iOS 11.2, IOS 11.2.1 e iOS 11.2.2, questi firmware da oggi non saranno più ripristinabili da iTunes e quindi non sarà più possibile effettuare il downgrade a versioni precedenti, va ricordato a tutti che Apple blocca le firme, anche per evitare che venga eseguito il Jailbreak.