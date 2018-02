La candidata M5S Alessia D'Alessandro e Angela Merkel

La candidata con i 5 Stelle Alessia D'Alessandro - in una recente intervista : "Fungo da intermediario tra le imprese tedesche e il mondo politico. Coordino 22 commissioni che trattano temi che vanno dalle energie rinnovabili, alla ricerca e sviluppo fino alle politiche monetarie europee", sottolineando un legame con la Cdu di Angela Merkel, con cui sostiene di collaborare.





Poi il candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris a Di martedì su La7, aveva marcato la candidatura di D'Alessandro : "Abbiamo fatto un appello pubblico alle migliori energie del paese. Hanno risposto persone come la dottoressa Alessia D'Alessandro, che lavora con la Cdu in Germania, è un economista, l'abbiamo candidata contro il PD, contro quello delle fritture e ci vengono a dire che siamo pericolosi".





Dalla Germania arriva una netta presa di distanza su tutta la vicenda: "D'Alessandro lavora come assistente alla Wirtschaftsrat sin dal primo aprile 2017, la settimana scorsa ci ha informati della sua candidatura. Non è mai stata attiva in campi politicamente rilevanti e non ha contatti politici. La nostra impressione è che la sua posizione alla Wirtschaftsrat sia stata esagerata dal suo partito sui media italiani. Non vogliamo aggiungere commenti a questo gioco politico. D'Alessandro ha lasciato oggi la Wirtschaftsrat su sua richiesta".