Trapani : Padre abusa della figlia 13enne davanti alla moglie partecipe

La moglie, invece è stata portata nel carcere Pagliarelli di Palermo. La ragazzina sarebbe stata più volte minacciata dal padre perché non rivelasse la vicenda. Dopo mesi di violenze la vittima una sera è crollata e ha raccontato tutto ad alcuni parenti e amici di famiglia. Solo allora, probabilmente messo alle strette dalla prospettiva della diffusione della notizia, il padre ha deciso di presentarsi in commissariato. La polizia ha potuto ricostruire la storia grazie anche alle testimonianze degli altri due figli della coppia mentre la giovane vittima è stata ascoltata dai pm con il sostegno di uno psicologo che ha confermato la vicenda. Le violenze sarebbero state consumate in un ambiente di profondo degrado sociale.

Scattano le manette per. Solo 13 anni, costretta per un anno ad avere rapporti sessuali con ilnella loro casa die in alcune occasioni anche la. Ma la ragazzina trova il coraggio di confidarsi con alcuni parenti che hanno consentito l'avvio delle indagini e l'arresto dei due coniugi da parte della polizia. Il padre si è difeso sostenendo che i rapporti erano consenzienti, su ordine del gip di Trapani è stato portato nel carcere San Giuliano, qui avrebbe ammesso di avere costretto la figlia ad avere rapporti sessuali.