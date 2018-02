Sophie Johansson rifiuta le avance di un molestatore: Per vendetta le spacca una bottiglia in testa

«Pensavo di avere il contenuto della bottiglia sul mio volto ma poi un amico mi ha detto che quello che scorreva era sangue», ha riferito Sophie. Subito dopo l'aggressione, Sophie è stata portata in ospedale, ma l'uomo è riuscito a fuggire. Per questo la 19enne ha deciso di raccontare la sua storia - vuole che chi l'ha ridotta in quello stato paghi per quanto fatto. La polizia ha chiesto ai testimoni di farsi avanti.

Un giovane e bella 19enne racconta l'aggressione subita in un locale di Malmo in, dopo aver allontanato un uomo.era in discoteca quando un uomo le si è avvicinato mentre stava ballando, la giovane ha fatto finta di nulla ma l'uomo ha cominciato a tirarle la borsa, per cui la ragazza si è girata per evitare il furto ma questi non contento le ha messo le mani sul sedere andando anche oltre. A quel punto la giovane 19enne lo ha allontanato con decisione ma ilrifiutato si è, lasciandole il volto insanguinato.