Stasera in TV - Guida Film e Programmi 31 gennaio : Coppa Italia, Maldamore, The Water Diviner

Spettacolo e grande cinema ci aspettano stasera mercoledì 31 gennaio 2018, ecco la guida tv dei canali in chiaro del digitale terrestre della prima serata che parte con il calcio di Coppa Italia (Milan – Lazio) su Rai Uno, Rai Due propone la commedia Maldamore con Ambra Angiolini e Luca Zingaretti,

su Rai Tre appuntamento con la cronaca e le storie di scomparse di Chi l’ha Visto? Mediaset in prima serata su Canale 5 manda in onda in prima assoluta una nuova puntata de Il Segreto, su Italia Uno il terzo appuntamento con 90 Special, lo show condotto da Nicola Savino, mentre su Rete 4 il film di Russell Crowe del 2014 The Water Diviner.

Rai2, ore 21.20: Maldamore

Al cinema con Rai2 che propone “Maldamore”, un film di Angelo Longoni, con Luca Zingaretti, Ambra Angiolini e Alessio Boni, in onda mercoledì 31 gennaio, alle 21.05, nell’ambito della rassegna dedicata al grande cinema italiano “l’Oro dei David”.

Paolo è un musicista sposato con Sandra. Sua sorella Veronica è in cerca di lavoro e si occupa della bambina avuta dal marito Marco. Una sera Marco rivela a Paolo di avere una relazione con una ragazza che ha la metà dei suoi anni e Paolo a sua volta confessa a Marco di aver tradito Sandra durante una trasferta di lavoro. Ma non sanno che le rispettive mogli hanno ascoltato per caso la loro conversazione.

Rai3, ore 21.15: Chi l’ha Visto? – Diciannovesima Puntata

Al centro della puntata di “Chi l’ha Visto?” in onda domani, alle 21.15 su Rai3, la morte di Renata Rapposelli, pittrice anconetana scomparsa e poi ritrovata morta in un dirupo, lungo un fiume, nei pressi di Tolentino. Sono indagati il figlio e il marito. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona: dai video potrebbero arrivare dati preziosi per la ricostruzione dei fatti. Durante la puntata ci sarà anche la storia di Luigi Celentano, scomparso un anno fa: aveva detto alla mamma di aver ricevuto minacce di morte.

Italia1, ore 21.25: 90 Special – Terza Puntata

Terzo appuntamento con 90 Special, lo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio ripercorrendo i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode e le tendenze che hanno reso indimenticabile quel periodo. Tra gli ospiti che calcheranno il palco di” ’90 Special”: Alessia Marcuzzi, Alexia, Mara Venier, Marco Masini, Raf, i Ragazzi Italiani e i The Show. In studio, inoltre, anche alcuni personaggi lanciati negli anni ’90 dalla storica trasmissione “Maurizio Costanzo Show”. Questa settimana, nella postazione dedicata ai “pezzi da ‘90” Jake La Furia e Alvin. Katia Follesa proverà a far “rivivere”, rivisitandolo con ironia, un programma televisivo cult dell’epoca: “Colpo Di Fulmine”. Non mancheranno i tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi, che racconterà curiosità e aneddoti legati agli anni ’90, e il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo. Il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza gestirà l’angolo social del programma e coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto dell’epoca, immagini di oggetti e gadget trovati casualmente tra i cassetti o nelle cantine. A fianco di Nicola Savino, ci sarà, inoltre, la bellissima Ivana Mrazova. Ad animare la festa di “’90 Special”, infine, una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz.

Rete4, ore 21.15: The Water Diviner

Film di Russell Crowe del 2014, con Olga Kurylenko, Jai Courtney, Russell Crowe, Isabel Lucas. Prodotto in Australia/Turchia. Durata: 102 minuti. Trama: Nel 1919, l’agricoltore australiano Joshua Connor si reca in Turchia sulle tracce dei tre figli, partiti anni prima per combattere nell’Australian and New Zealand Army Corps e dati per dispersi sul campo. Con straordinaria determinazione, Joshua riesce a superare gli ostacoli della burocrazia militare, aiutato prima dalla bellissima Ayshe, proprietaria dell’hotel in cui alloggia, poi da un ufficiale turco. Joshua attraversa il paese dilaniato dalla guerra nella speranza di ritrovare vivi i figli.

Stasera in TV - Guida Film e Programmi 31 gennaio - Altri Canali La7, ore 21.10: Bersaglio Mobile

Nuovo appuntamento con Bersaglio Mobile, il programma di approfondimento condotto da Enrico Mentana. Al centro della puntata la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche.

Tv8, ore 21.20: Resta anche domani

Film di R.J. Cutler del 2014, con Mireille Enos, Liana Liberato, Lauren Lee Smith, Jamie Blackley. Prodotto in Usa. Durata: 103 minuti. Trama: Alla prese con la decisione più difficile della sua vita, la diciassettenne Mia Hall è chiamata a scegliere tra il perseguimento dei suoi sogni musicali a Juilliard ed Adam, l’amore della sua vita. Il destino, però, ha in serbo tutt’altro e un brutto incidente automobilistico la manda in coma. Con ogni cosa che improvvisamente cambia, Mia ha un’esperienza extra-corporea e si ritrova sospesa tra la vita e la morte ad osservare tutto ciò che accade intorno a lei, chiedendosi cosa fare: risvegliarsi e vivere un’esistenza più complessa di come immaginasse o dormire per sempre.

Nove, ore 21.25: Fluke

Film di Carlo Carlei del 1995, con Nancy Travis, Matthew Modine, Eric Stoltz, Collin Wilcox Paxton. Prodotto in Usa. Durata: 96 minuti. Trama: Un incidente d'auto stronca prematuramente la vita di un giovane. Il poveretto si reincarna in Fluke, un bastardino dal pelo fulvo. Ora si tratta di ritrovare la vedova e l'orfanello e di comunicare con loro. Impresa difficile: solo il ragazzino accetta subito la verità; la madre, invece, considera semplicemente bizzarro il comportamento del cagnolino che, tra l'altro, si dimostra geloso nei confronti dell'amico che la sta "consolando".





Rai4, ore 21.10: Scorpion – Terza Stagione – Serie Tv

Iris, ore 21.00: Un alibi perfetto – Film

Rai5, ore 21.15: Il fantasma dell’Opera – Film

RaiMovie, ore 21.10: La rapina perfetta – Film

RaiPremium, ore 21.30: Sotto Copertura – Fiction

Cielo, ore 21.15: Jet Stream – Film

ParamountChannel, ore 21.10: Garage Sale Mystery – Film Tv

La5, ore 21.10: Sapori e dissapori – Film

RealTime, ore 21.10: Il mio grosso grasso matrimonio gipsy Usa – Reality-Show – 1^Tv

MediasetExtra, ore 20.30: L’Isola dei Famosi – Extended Edition – Reality-Show

Mediaset Italia2, ore 21.15: Il mai nato – Film

TopCrime, ore 21.10: Major Crimes – Terza Stagione – Serie Tv



Mercoledì 31 gennaio alle 20.30 sempre su Rai1 seconda semifinale tra Milan e Lazio che si ritrovano a San Siro dopo la partita di domenica in campionato. Il Milan di Gattuso può migliorare la sua striscia positiva arrivata a tre vittorie consecutive, mentre la Lazio vuole raggiungere anche quest’anno la finale in programma a Roma,allo Stadio Olimpico.