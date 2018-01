Anticipazioni Il Segreto oggi mercoledì 31 : Il matrimonio di Mauricio

Anticipazioni Il Segreto oggi mercoledì 31 - Fe tenta di evitare che Mauricio si sposi, ma invano. Il capomastro, seppur malvolentieri, firma il contratto di matrimonio. Adela e' partita, ma torna poco dopo perche' si e' resa conto dell'amore che prova per Carmelo. Lucia dice che Belen si trova a Cuba e, tentando di fuggire, colpisce Camila dopodiche' sale se un treno diretto a Madrid. Ora Hernando e' pronto a ricominciare una nuova vita con Camila. Matias e Beatriz si incontrano casualmente nel loro prato delle more selvatiche e si convincono che sia un segnale: forse dovrebbero stare insieme. Intanto, Perfecto e' diventato un esattore delle imposte spietato, grazie alle lezioni di Onesimo e alla presenza di Dolores.



Anticipazioni Il Segreto oggi mercoledì 31 Prima Serata - Matias e Beatriz si incontrano casualmente nel loro prato delle more selvatiche e si convincono che sia un segnale: forse dovrebbero stare insieme. Perfecto e’ diventato un esattore delle imposte spietato, grazie alle lezioni di Onesimo e alla presenza di Dolores. Adela e Carmelo sono finalmente felici. Beatriz e Matias si abbandonano all’amore, ma i sensi di colpa vengono presto a galla. Camila cerca di perdonare Hernando, ma non e’ facile.

Francisca ha deciso di far vivere Cristobal alla Villa. Raimundo non riesce a capire le intenzioni della sua amata. Severo va su tutte le furie e attacca Francisca dicendole che vuole riavere tutto quello che gli appartiene. Camila e’ preoccupata per Belen. Nicolas le promette che contattera’ alcuni suoi vecchi amici a Cuba per assicurarsi che la bambina stia bene. Mauricio (Mario Zorrilla) è costretto a spezzare il cuore a Fe (Marta Tomasa) che non sembra disposta ad arrendersi, sperando in un futuro con lui.