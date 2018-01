Rimini - mamma fa irruzione a scuola e si mette a fare lezione : Meglio io delle maestre

La dirigente scolastica è stata costretta a chiamare la polizia per riportare l'ordine. Gli agenti sono arrivati sul posto insieme all'ambulanza del 118 e hanno bloccato la donna, una 47enne preda di un forte stato di agitazione, che è stata portata in ospedale per essere controllata. Ora rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Scene da film e di pura follia avvenute in una, dove una mamma dopo aver fatto irruzione nella scuola, ha spintonato la bidella, è entrata nell'aula del figliodalla cattedra e si è messa a far lezione agli alunni sostenendo di essere meglio delle maestre.