Nel 2018 arriveranno tre nuovi iPhone, due con Display OLED e uno con display LCD

Arrivano nuove conferme per gli, secondo alcune indiscrezioni, Apple starebbe lavorando su tre nuovi dispositivi,, uno dae uno da, quest' ultimo potrebbe chiamarsiil

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, l'avrà anche altre caratteristiche, non ci sarà il tasto Home ma rimarrà la "notch" per la fotocamera TrueDepth e i sensori Face ID. Avrà una batteria a forma rettangolare da 2.850-2.950 mAh, non ci sarà il 3D Touch e la doppia fotocamera posteriore, come RAM monterà 3GB di RAM. Per quanto riguarda il prezzo, costerà tra i 700 e gli 800 dollari negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda invece gli altri due dispositivi, ovvero l' iPhone X di seconda generazione da 5.8 pollici e l' iPhone X Plus da 6.5 pollici, entrambi monteranno 4 GB di RAM e avranno un display OLED. Una novità arriva solamente per l’ iPhone X Plus, dovrebbe montare una batteria più grande rispetto a quella montata su iPhone X.