Francisco Nunez Olivera : morto a 113 anni l'uomo più vecchio al mondo

è un peccato per tutto il popolo e tutto il mondo... il suo sorriso e il suo modo di parlare". L'ultracentenario aveva festeggiato il suo compleanno a dicembre e aspirava a entrare come successore del israeliano Yisrael Kristal, morto nel mese di agosto 2017, nel Guinness dei primati, ma le speranze erano poche non potendo dimostrare la sua età con la documentazione che richiedeva l'organismo. La notizia è stata confermata dal sindaco del paese : "".

È morto in Spagna a 113 anni l'uomo più vecchio al mondo,, noto come '' per la sua somiglianza con il cantante andaluso. L'uomo è morto a casa, assistito dalla figlia Antonia, nella sua cittadina di Bienvenida, nell'Estremadura, dove si terrà il funerale.