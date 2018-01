E' morto Azeglio Vicini, ex ct della Nazionale di calcio

È stato il commissario tecnico che ha guidato gli azzurri nei mondiali del 1990 giocati in casa e finiti ai rigori contro l'Argentina in semifinale. Sarà ricordato Vicini come un bravo ct e per quelli che allora seguivano la nazionale come straordinario raccontatore di barzellette: "Allora c'è un giovanotto in tempesta ormonale che fa dei sogni un po' bollenti e decide di concedersi, vero, un'avventura, diciamo così, sexy a Bologna...". Azeglio Vicini.avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 20 marzo.

È morto aa 84 anni l'ex commissario tecnico della Nazionale. È stato il tecnico degli azzurri ai Mondiali di Italia 90 ed è rimasto ct fino al 1991 prima di lasciare la Nazionale ad Arrigo Sacchi. Dopo il Vicenza e la Sampdoria, arrivò al Brescia nel 1963, dove giocò fino al 1966, prima di intraprendere la carriera di. Rimase sulla panchina delle Rondinelle fino al 1968.