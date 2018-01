Donna gettata sotto la metro a Roma : Video telecamere di sorveglianza

La polizia di Stato ha diffuso il video che riprende il 47enne Igor Trotta mentre spinge sui binari della metro B di Roma una Donna peruviana, riducendola in fin di vita.(askanews) - In questo video diffuso dalla polizia di Stato, le telecamere di sorveglianza mostrano l'ingresso alla fermata Eur della linea metropolitana di Roma dell'uomo che il 26 gennaio ha spinto una donna peruviana di 47 anni sui binari.



Poi la scena della spinta, anche se poco visibile, e i soccorsi delle persone presenti.Infine si vede l'uomo, cittadino italiano 47enne fermato il giorno dopo l'aggressione e per il quale è stata chiesta la perizia psichiatrica, che si avvia verso l'uscita della metropolitana. La vittima è rimasta gravemente ferita.