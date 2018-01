Napoli - aggredito alla metropolitana di Chiaiano : Sgominata la babygang

Individuata e presa la babygang che aggredì il giovane Gaetano alla metropolitana di Chiaiano. Gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di P.S. di Scampia e di Chiaiano, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, stanno eseguendo 9 ordinanze cautelari, 8 in Comunità ed uno per la permanenza in casa, nei confronti di altrettanti minori, gravemente indiziati del reato di lesioni gravissime in danno del giovane Gaetano.





Il giovane fu ferocemente aggredito da dieci adolescenti il pomeriggio dello scorso 12 gennaio nei pressi della stazione della metro di Chiaiano, soccorso e portato in ospedale fu operato d’urgenza per asportazione della milza.