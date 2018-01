Roma - tenta di violentare turista nel bagno di un pub : Preso grazie a un selfie

Di seguito la ragazza alzatasi per andare in bagno è stata seguita da uno dei due, che dopo aver bloccato la serratura dall'interno, ha iniziato a palpeggiarla provando a toglierle i pantaloni. La reazione e le urla della ragazza hanno messo in fuga l’aggressore. I primi poliziotti intervenuti, oltre alle varie testimonianze, hanno acquisito anche un selfie dal cellulare della vittima in cui si vedeva anche l’aggressore. Gli stessi agenti, seguendo le tracce del fuggitivo, hanno intuito che lo stesso poteva aver preso un treno per Viterbo. La foto del molestatore è stata inviata in tempo reale alla Questura di Viterbo e gli investigatori della Tuscia sono riusciti in breve tempo a risalire alla sua identità. Il ragazzo, un 20enne del luogo, dopo le prime ricerche avviate dai poliziotti, si è presentato spontaneamente in Questura.

Grazie alle indagini serrate della Polizia di Stato del commissariato Trevi, diretto da Mauro Fabozzi, in collaborazione con la, è stato possibile in breve tempo identificare il responsabile di una. La giovane in compagnia di un’amica, aveva deciso di trascorrere la serata in undove ha conosciuto due ragazzi, entrambi italiani, con i quali ha condiviso la serata.