Anticipazioni Isola dei Famosi : Marco Ferri o Eva Henger - Una concorrente ha deciso di abbandonare?

A svelare l'uscita anticipata è Gabriele Parpiglia con un post su Instagram: «Privazioni, mancanze, astinenze, lontananza; elementi che hanno fatto uscire in ciascun naufrago i propri fantasmi da combattere. Ciò che manca a volte fortifica, altre volte ci devasta. Per capirlo però bisogna esserne privati. Spy rivela in esclusiva che in queste ore, a sorpresa, un naufrago/a sta decidendo di abbandonare L’Isola dei famosi».





Sembra che la decisione sia stata già presa e sarà comunicata questa sera a Alessia Marcuzzi. Parpiglia, però, nel post accenna anche alla possibilità di un ripensamento: molta suspence quindi, che solo stasera sarà risolta.

Stasera lunedì 29 gennaio 2018 in diretta su canale 5 la seconda puntata dein uno dei concorrenti potrebbe abbandonare il programma. Due nuovi naufraghi arriveranno sull'Isola, uno ancora dall'identità misteriosa, l'altra saràmentre i nominati sono