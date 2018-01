Gerry Scotti è stato malissimo dopo divorzio : mi vergognavo

Oggi il presentatore che ha fatto la storia di Mediaset è felice accanto alla nuova compagna Gabriella Perini :«La conoscevo da anni e so che le stavo anche un po’ sui maroni, ma un giorno vado a scuola a prendere mio figlio e me la trovo davanti. Chiacchierando scopriamo non solo che i nostri due figli erano nella stessa classe ma che erano diventati migliori amici»





Gerry Scotti 1991 si è sposato con Patrizia Grosso - il matrimonio è durato 11 anni e Gerry e Patrizia hanno avuto un figlio, Edoardo, nato il 10 marzo 1992. Nel 2002 i due hanno deciso di separarsi. Il divorzio è arrivato nel 2009. In una intervista a Vanity Fair : Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo. E mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?

Non è stato affatto facile per il conduttore di Striscia la Notiziaaffrontare il divorzio dalla mogliecon cui il presentatore ha unico figlio, Edoardo. In una recente intervista al settimanale Gente, Gerry Scotti ha rivelato di aver addirittura provato vergogna a causa del divorzio : «».