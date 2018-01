Rino Gattuso a Ilaria D’Amico : Bacia Gigi con la lingua da parte mia - Video

Rino Gattuso mette in imbarazzo Ilaria D'Amico - Per i 40 anni del portiere della Juve Gigi Buffon centinaia gli auguri dal mondo dello sport... durante Sky Calcio Show, quello sicuramente più divertente è stato fatto Rino Gattuso che a Ilaria D'Amico, conduttrice del programma e fidanzata di Buffon. "I 40 anni di Gigi? Ilaria, dagli un bacio con la lingua da parte mia". E fra le risate generali in studio, l'affascinante 44enne ha risposto con un certo imbarazzo.

