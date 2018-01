Melania sulla presunta relazione di Donald Trump con la porno star Stormy Daniels

L' ex pornostar Stephanie Clifford , nota anche come Stormy Daniels, che avrebbe ricevuto 130 mila dollari per mantenere il silenzio su un presunto rapporto sessuale con l'attuale presidente americano, ha rivelato di aver avuto una relazione con Donald Trump per quasi un anno. Il primo incontro sarebbe avvenuto nel 2006 in Nevada, quando il magnate era sposato con Melania da meno di due anni. Ma i due si sarebbero visti anche in altre occasioni, a New York e Los Angeles.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS - not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news.