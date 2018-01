Come sta Massimo Giletti dopo il malore a Non è L'Arena? le sue condizioni di salute

Il conduttore sta già meglio ed è stato dimesso dall'ospedale Umberto I di Roma, secondo quanto si apprende da La 7 - le condizioni di salute di Massimo Giletti sono buone ed ora è a casa a riposare. Ecco qualche dettaglio su di lui e sul perché del malore.

Momenti di panico a Non è l'Arena quandoha avuto unin studio. Il conduttore aveva appena terminato di intervistare il Ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia quando si è sentito debole a tal punto da chiedere uno sgabello per sedersi poi ha sollecitato l’intervento dei medici. Giletti era statoin ospedale, in via precauzionale, dopo il mancamento che lo ha colto ieri sera durante il suo programma su La 7, dovuto a una fortecredeva di poter portare avanti il talk show, ma nel corso della trasmissione è apparso affaticato, sudato e con il respiro affannato.