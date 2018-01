Stasera in TV - Guida Film e Programmi 29 gennaio : Romanzo famigliare, L’isola dei famosi, John Wick

Stasera in TV - Guida Film e Programmi 29 gennaio - Rai

Rai1, ore 21.25: Romanzo Famigliare – Ultima Puntata.

Rai2, ore 21.20: Voyager – Ai confini della conoscenza – Ultima Puntata

Ultimo appuntamento di stagione con “Voyager – ai confini della conoscenza” lunedì 29 gennaio, alle 21.20, su Rai2. La 32° edizione del programma di Roberto Giacobbo si congeda dal pubblico con una puntata speciale dedicata al cuore.

Si parte da un luogo unico, un lago a forma di cuore che manda in tilt tutte le apparecchiature elettriche e si cercherà di capire il perché.



Si ascolterà il battito che ci tiene in vita dal primo istante, in una sala ecografica e in una sala operatoria nel corso di un intervento, per raccontare insieme al primario di cardio-chirurgia del policlinico Gemelli di Roma, il professor Massimo Massetti, quante e quali possibilità offra oggi la medicina a un cuore che si ferma.

Cosa ne sarebbe della nostra capacità di provare emozioni, se non ricordassimo nulla? Come si forma la memoria, come riusciamo a trattenere dentro di noi tutto quello che vediamo e sperimentiamo nella vita? Se ne parlerà con Eric Kandel, uno dei neuroscienziati più importanti del XX secolo, colui che ha svelato i segreti della memoria, Premio Nobel per la Medicina 2000.



Il cuore muove le nostre vite, come da sempre dicono i poeti? Le muove concretamente? Il cuore pensa, ricorda, agisce? E un cuore che cambia corpo in seguito a un trapianto trasporta parte della personalità dell’uomo che lo ha donato nella vita dell’uomo che lo ha ricevuto? Che cos’è l’intelligenza del cuore?

Rai3, ore 21.15: PresaDiretta – Quarta Puntata

PresaDiretta torna lunedì 29 gennaio alle 21.15 su Rai3 con un’inchiesta sul mondo della cooperazione allo sviluppo: “Aiutiamoli a casa loro”. Quando si parla pensando a chi fugge da guerre e povertà si fa presto a dire “aiutiamoli a casa loro”, ma come funziona davvero il Sistema Italia e come vengono adoperati i soldi della Cooperazione italiana? Un’inchiesta tra Italia e Africa per provare a capire quali sono i progetti che funzionano e quelli destinati a fallire.



L’Italia ha raddoppiato negli ultimi 5 anni i soldi per la Cooperazione, nel 2016 ha stanziato più di 4 miliardi e seicento milioni in progetti che dovrebbero aiutare i paesi poveri a migliorare le proprie condizioni. Ma in realtà un terzo di questa cifra rimane a casa nostra, impiegato nell’accoglienza.

1 miliardo e mezzo di euro, soldi della Cooperazione allo sviluppo che vanno ai Cara, i Cas, gli Sprar, le Cooperative, che dovrebbero offrire ai migranti servizi come posti letto, assistenza medica e psicologica, corsi di italiano, pocket money. Ma chi controlla come vengono utilizzate queste risorse pubbliche?

Stasera in TV - Guida Film e Programmi 29 gennaio - Mediaset Canale5, ore 21.25: L’isola dei Famosi – Seconda Puntata

Italia1, ore 21.20: John Wick

Film di David Leitch del 2014, con Chad Stahelski, Keanu Reeves, Adrianne Palicki, Willem Dafoe, Alfie Allen. Prodotto in Usa. Durata: 96 minuti. Trama: John Wick riceve dal sadico malvivente Iosef Tarasof la proposta d’acquisto della sua Boss Mustang del 1969. Quando John rifiuta di vendere la macchina, Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa.

Rete4, ore 21.15: Schindler’s List

Film di Steven Spielberg del 1993, con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Jonathan Sagalle. Prodotto in Usa. Durata: 186 minuti. Trama:Durante la Seconda Guerra Mondiale, Oskar Schindler, un industriale tedesco, e’ in affari con i nazisti. Usa gli ebrei impiegati nella sua fabbrica per arricchirsi, ma pian piano l’uomo diventa il loro salvatore dai campi di concentramento.

Stasera in TV - Guida Film e Programmi 29 gennaio - Altri canali

Ecco tutti gli appuntamenti delladi stasera, ladei canali in chiaro del digitale terrestre parte su Rai Uno con l'ultima puntata della serie, Su Rai Due l'ultimo appuntamento con, infine su Rai tre le inchieste di. Su Mediaset l'atteso appuntamento con la seconda puntata in diretta de- Alessia Marcuzzi su canale 5 in collegamento con i naufragi - su Italia Uno il film d'azione con Keanu Reeves, Rete 4 propone il film di Steven Spielberg... buona visione.di Blake Edwards del 1959, con Cary Grant, Tony Curtis. Prodotto in Usa.115 minuti.Avventure a bordo di un sommergibile americano danneggiato dalle bombe nemiche e rimesso in condizioni di marcia dal comandante. Su di esso si imbarcheranno ufficiali in gonnella, bimbi e caprette con le immaginabili conseguenze. A completare il quadro c’è la vernice rosa, la sola disponibile, con la quale è stato dipinto il sommergibile, celebre perciò in tutto il Pacifico.di Wilson Yip del 2008, con Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan, Lam Ka Tung. Prodotto in Usa.106 minuti.Ip Man è ambientato negli anni Trenta a Foshan, florido centro di arti marziali cinesi del sud, dove le varie scuole marziali sono in forte concorrenza tra loro. In questa città il miglior maestro di Wing Chun è Ip Man, uomo benestante e modesto che non sente necessità di avere discepoli e trascorre le sue giornate tra la famiglia, gli allenamenti e gli incontri con amici e conoscenti. Pur non essendo un professionista, Ip è rispettato a Foshan a causa della capacità che dimostra in amichevoli competizioni a porte chiuse con i maestri locali e la sua reputazione esce ulteriormente rafforzata dallo scontro con un aggressivo e altamente qualificato maestro del Nord, Jin Shanzhao, che viene sconfitto accrescendo l’orgoglio regionale dello stile di combattimento del Sud.di Giulio Manfredonia del 2011, con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina. Prodotto in Italia.96 minuti.Cetto La Qualunque, imprenditore calabrese corrotto, depravato e ignorante che disprezza la natura, la democrazia e soprattutto le donne, torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. E con lui rientra anche la sua nuova famiglia: una bella ragazza di colore e una bambina di cui non riesce a ricordare il nome.– Film– Documentario– Film– Miniserie– Film– Film– Film– Docu-Reality –– Fiction– FilmPrima Stagione – Serie Tv.ò