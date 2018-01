Il centesimo che vale fino a 2500 euro : In circolazione 7000 pezzi stampati con errore - Ecco qual'è

Da diversi anni dunque in tanti sono alla disperata ricerca del prezioso centesimo il cui valore minimo, sul mercato del collezionismo, non è inferiore ai 2500 euro. Ma cosa le differenzia da tutti gli altri centesimi al punto da accrescerne così tanto il valore? L’errore commesso dalla Zecca dello Stato è ben visibile sul retro delle monete: è stata infatti stampata la Mole Antonelliana di Torino, al posto di Castel del Monte, un edificio del XIII secolo che si trova ad Andria, in Puglia e non certo in Piemonte.





La Mole Antonelliana infatti è stata stampata sulle monetine da due centesimi e, per errore, su 7000 (all'incirca) monetine da un cent. Questo ha fatto schizzare alle stelle il loro valore ed il fatto che in breve tempo la monetina sia stata messa fuori produzione, non ha fatto altro che farlo salire ulteriormente; inoltre non è stato possibile individuare e ritirare le monete ‘difettate’ che dunque sono rimaste in circolazione, diventando un vero e proprio tesoro per i collezionisti a caccia di ricchezze. Detto ciò, il centesimo che ha così tanto valore non è difficile da individuare per cui via alla caccia!

