Diretta Live Roma-Sampdoria : Probabili formazioni, dove vederla in TV e Streaming

I giallorossi perdono Schick per un altro problema muscolare, Di Francesco senza De Rossi e Gonalons si affida ancora a Strootman. Stasera domenica 28 gennaio 2018 alle 20.45 in campo allo stadio Olimpico per Roma-Sampdoria, posticipo serale della 22.ma giornata di serie A. Le squadre si incontrano pochi giorni dopo il recupero della terza giornata che si è giocato lo scorso mercoledì e che si è concluso in parità sull’1-1.





Probabili Formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Jaun Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Gerson; Schick, Dzeko, Nainggolan. SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Zapata. Diretta Live Roma-Sampdoria, dove vederla in TV e Streaming

- La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv Premium Calcio . Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club.