Serena Grandi a Domenica Live : Ho subito violenza da un prete

L'attrice 59enne Serena Faggioli non ha voluto raccontare la vicenda nei particolari, rimandando ad appuntamenti futuri, ma ha aggiunto:«Non è stata una violenza fisica, ma non ero sola, è successo a me e ad un’altra bambina di nove anni... Ne riparleremo».

Ospite da barbara D'urso a, l'ex GFVIP e icona sexy degli anni 80, confessa di aver subitoda un sacerdote, quando era molto giovane : «Andate dai preti, dice. io dai preti non ci vado. Ho avuto una violenza da un prete». Durante un dibattito su fantasmi e presenze, rispondendo ad Alessandro Cecchi Paone che invitava a rivolgersi ai preti, l'attrice ha raccontato di aver subito violenza da un