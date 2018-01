Maddalena Donati precipitata sul monte Coppolo e muore a 29 anni

Maddalena Donati era di Albignasego e stava facendo una passeggiata con il marito. Il soccorso alpino è impegnato nel recupero della salma e sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

È morta l'escursionista 29enneche è finita in un canalone sul monte Coppolo, al passo del Brocon, tra Tesino e comune bellunese di Lamon. La giovane veneta stava facendo una gita con le racchette da neve quando è. L'incidente è accaduto intorno alle 12.30, una scivolata l'ha fatta cadere in un dirupo e i traumi si sono rivelati fatali, sul posto sono stati calati da un elisoccorso i sanitari con il verricello, ma non hanno potuto che constatare il decesso.