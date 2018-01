Vincenzo Stassi : Il papà 27enne morto schiacciato da un'ascensore sul lavoro

Non ce l'ha fatta l'operaio schiacciato dall'ascensore l'altro giorno in via Gracchi a San Giuseppe Vesuviano. Vincenzo Stassi, 27 anni di Somma Vesuviana schiacciato dall'ascensore l’altro giorno in via Gracchi a San Giuseppe Vesuviano mentre stava lavorando, non ce l'ha fatta. Vincenzo stava lavorando nel vano di un'ascensore in un condominio di una stradina del popoloso Villaggio Vesuvio, quando questa ha ceduto schiacciandolo, il giovane papà lavorava per un azienda di Somma Vesuviana che si occupa appunto di manutenzione di ascensori.



Nonostante i soccorsi, Vincenzo non ce l'ha fatta e lascia la moglie e una giovane bambina. Sull'incidente indaga la procura della repubblica di Nola.