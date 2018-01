Morte del 14enne scout : Polso legato alla cintura per essere sicuro di morire

Il fascicolo è a carico di ignoti e il reato ipotizzato è quello di istigazione a suicidio. Gli investigatori non hanno elementi per ritenere che il giovane sia stato spinto da qualcuno ad uccidersi. Su un suo profilo web però, dove utilizzava lo pseudonimo di Ghigo, seguiva alcuni tutorial. Potrebbe aver cercato qualche video, anche digitandolo direttamente su un motore di ricerca. I carabinieri hanno sequestrato lo smartphone e il computer di casa, in cerca di indizi che potrebbero arrivare dalle chat o dalla cronologia.

, il 14enne che nel tardo pomeriggio di venerdì si è tolto la vita impiccandosi con una corda ad una trave nella sede degliè stato trovato con il. Il ragazzo voleva essere sicuro di morire. Un particolare, quello del polso legato, su cui si sono soffermati gli inquirenti. Il pubblico ministero Paolo Gubinelli ha aperto un fascicolo contro ignoti. Un atto dovuto per consentire al consulente di parte, Marco Valsecchi, di partecipare all'autopsia che si terrà nei primi giorni della prossima settimana.