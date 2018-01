Genova : Incendio a bordo del traghetto Excellent della compagnia Grandi Navi Veloci

Alla fine si è deciso, anche in base alle normative internazionali, di farlo rientrare a Genova per maggior sicurezza. L'allarme era scattato dopo circa tre ore di navigazione.

Incendio a bordo deldiin navigazione da Genova verso la Tunisia. Il rogo è stato segnalato nella serata di ieri alle autorità marittime genovesi e nazionali. Non sembra trattarsi di un incendio grave ma ci sono state via radio e via telefono numerose consultazioni per decidere se far rientrare la nave a Genova oppure farla entrare in un porto della Corsica.