Fine del Mondo? Il nuovo annuncio biblico : Un uomo dichiara di aver ricevuto intercessione divina

Chiaramente in molti hanno iniziato fin da subito a dubitare delle sue parole, ma c’è anche chi ritiene che Rodrigue possa non avere torto e che nelle sue parole possa esserci un fondamento di verità. Non è ben chiaro in base a quali calcoli ma l’uomo avrebbe ottenuto una precisa data ovvero il 24 giugno 2018 pur non entrando nel merito di come, la fine del mondo, dovrebbe concretamente avvenire. Ma limitandosi a spiegare che l’informazione è individuabile da un versetto presente nel libro dell’Apocalisse di San Giovanni, ovvero il quinto del tredicesimo capitolo, che recita: “Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi”. Non è il primo annuncio sulla fine del mondo poichè precedentemente erano state fissate altre date dimostrandosi tutte false. E' bene sottolineare però, che questo signore, Rodrigue, autore di quest'ultimo annuncio è noto per essere un cospirazionista e che è sufficiente visionare il suo profilo Facebook per ‘captare’ una sua particolare ossessione per i numeri che utilizza per estrapolare segnali e premonizioni. Le sue parole dunque avranno davvero un fondo di verità o si tratta dell’ennesima montatura?.

Lui si chiamae ha dichiarato che laavverrà il prossimo 24 giugno. Secondo l'uomo il quale sostiene di aver ricevuto questa informazione per, confermando di aver “sentito una voce nel mezzo dei quattro esseri viventi”, la fine del mondo arriverebbe direttamente dallaovvero le Sacre Scritture rivelerebbero che l’anno appena cominciato sarebbe anche l’ultimo della Terra e non potremo nemmeno viverlo appieno. Per poi aggiungere “questa è saggezza, chi ha intelligenza può interpretare la figura della bestia, rappresenta il nome di un uomo, la sua figura è 666”.