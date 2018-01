Pesaro : Samuele Simoncelli sfrattato dalla parrocchia!

L’abitazione è adiacente - separata solo con un muro - dalla chiesa di Sant’Antonio, lo sfratto gli è stato intimato il 24 gennaio. «Cosa farò? Questa casa non la scio, non voglio andare a fare il barbone. Non so come potrei reagire... Potrei fare da matti». Per l’abitazione in cui risiede da 4 anni con due gatti e un cane, ha un contratto d’affitto a 300 euro al mese : «Secondo i loro conteggi devo pagare 7.200 euro di arretrati. Ma io non ho soldi».

E' stato sfrattato per morosità dalla parrocchia diche gli aveva dato, in affitto, un appartamento. il 41enne pesarese- operaio con contratto a termine, “” venerdì 2 febbraio dovrà uscire dalla casa di, 84.