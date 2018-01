Allarme Smog : Torino, Milano e Napoli città peggiori in Europa

Torino è al primo post dove si registrano le maggiori concentrazioni di Pm10: 39 microgrammi per metro cubo, seguita da Milano, 37, e Napoli, 35. Seguono Siviglia, Marsiglia e Nizza dove la concentrazione di polveri sottili si ferma a 29. 7° posto per Roma, insieme a Parigi, con 28 microgrammi per metro cubo.





Tutte le città italiane prese in esame dall’Oms superano il valore limite indicato in 20 microgrammi al metro cubo, considerato il tetto per la «salvaguardia della salute umana».

A Torino, Milano e Napoli c'è la più alta concentrazione di smog, le tre città italiane sono in vetta allaannuali di polveri sottili. Lo rende notosulla base dell’ultimo rapporto del 2016 diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.