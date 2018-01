Diretta Live Serie A : Sassuolo Atalanta e Chievo Juventus - Dove vederla in streaming

Probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano. A disposizione: Marson, Pegolo, Lemos, Rogerio, Adjapong, Mazzitelli, Biondini, Cassata, Matri, Scamacca, Pierini, Ragusa. .

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Cornelius. A disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Masiello, Toloi, Haas, Melegoni, Schmidt, Barrow, Gomez, Orsolini, Petagna.

- La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv Premium Calcio . Segnalati streaming disponibilisu, su questi siti, però, non è possibile verificare che le fonti che trasmettono abbiano acquistato legalmente i diritti delle partite. Sui social network consultate le pagine ufficialidelle due squadre oppure super visitare gli account dei due club.