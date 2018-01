Stasera in Tv - Guida Film e Programmi 27 gennaio: Il labirinto del silenzio per la Giornata della memoria, C’è posta per te

Stasera in Tv - Guida Film e Programmi 27 gennaio - Rai

Rai1, ore 21.25: Il labirinto del silenzio

Sabato 27 gennaio su Rai1 alle 21.25 andrà in onda in prima visione il film drammatico “Il labirinto del silenzio” per la regia di Giulio Ricciarelli, interpretato da Andre Szymanski, Alexander Fehling, Friederike Becht.Il film è ambientato a Francoforte nel 1958. Johann Radmann, giovane procuratore della Repubblica Federale Tedesca, indaga su una cospirazione di massa messa in atto per coprire i passati oscuri e la connivenza con il regime nazista di importanti personaggi pubblici…

Rai2, ore 21.20: NCIS ore 22.10: Bull

Un amico di Cable, Simon, ex dipendente della TAC, si suicida in circostanze misteriose. Nell’episodio di “Bull” Il diavolo si nasconde nei dettagli, in onda in prima visione assoluta su Rai 2 sabato 27 gennaio alle 22.10, si scopre che Cable aveva preso parte alla sperimentazione di un nuovo farmaco antidepressivo per conto della DEP Pharmaceutical. Bull aiuterà i genitori di Simon nella causa civile contro la società farmaceutica, ma dovrà vedersela con il consulente processuale Arti Cander, esperto di scienze sperimentali.

Rai3, ore 21.40: La Linea Verticale

Episodio 5: In corsi arriva un nuovo sacerdote che sostituisce Padre Costa. Il prete ha però l’abitudine di trascorrere le giornate raccontando noiose storie che infastidiscono i ricoverati. Luigi sta intanto per fare un passo avanti nel decorso post operatorio: E’ giunta l’ora di togliere i drenaggi. Un momento molto importante ma che avrà qualche complicazione.

Episodio 6: Luigi è sereno ora può mangiare normalmente, ma non sarà tranquillo per molto tempo perchè attende gli esiti degli esami fatti sul tessuto malato.

Ospiti della serata Ilary Blasi e i calciatori Florenzi e Nainggolan.del 2009 di Carlo Saldanha.: Sid, Diego e Manfred devono abituarsi alla convivenza coi dinosauri, abitanti della nuova era. Quando però Sid tenta di adottare tre uova di dinosauro, la loro mamma lo cattura portandolo con sé in un oscuro mondo sotterraneo. I suoi amici faranno di tutto per salvarlo.del 2016 di Daniel Zirilli. Con Steven Seagal.: Jack è un ragazzo americano fidanzato con una bellissima donna thailandese e sogna di andare a vivere con lei su un’isola. Non avendo un lavoro, non sa come rendere concreto questo sogno. Per questo coinvolge l’amico del cuore in una rapina in una banca cambogiana.Speciale dedicato alla Giornata della Memoria. All’interno il documentario ‘Tutto davanti a questi occhi’ per la regia di Walter Veltroni.del 2008 di Mark Herman. Con Vera Farmiga, David Thewlis:: Nella Berlino della Seconda Guerra Mondiale, il piccolo Bruno, un bambino di 8 anni figlio di un ufficiale nazista, si trasferisce con la famiglia in una casa di campagna, a poca distanza da un campo di concentramento. Per sfuggire ad una noiosa quotidianità, si spinge fino alla palizzata del campo e fa amicizia con un bambino ebreo che ‘vive’ oltre il filo spinato. Il loro rapporto porterà il piccolo Bruno a sfidare l’odio degli adulti che vorrebbero tenerlo lontano dal suo nuovo amico.del 2004 di Carlo Vanzina. Con: Valeria Marini, Biagio Izzo, Leo Gullotta.:Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello sono cinque persone normalissime, cinque onesti lavoratori che prima di un fatidico giorno di febbraio neanche si conoscevano. E’ il fato che li unisce, anzi, la sfortuna di essere le vittime di una truffa immobiliare in quel di Livigno.