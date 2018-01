Beautiful anticipazioni dal 29 gennaio al 3 febbraio : Eric vuole licenziare Katie

Beautiful anticipazioni dal 29 gennaio al 3 febbraio

Eric (John McCook) trova orribili i gioielli disegnati da Katie (Heather Tom) e chiede a Quinn (Rena Sofer) di licenziarla. Quinn e Ridge (Thorsten Kaye) sono terrorizzati perche’ Katie li ha minacciati piu’ volte di rivelare il loro segreto e non vogliono contrariarla. Nicole (Reign Edwards) e’ arrabbiata con Maya (Karla Mosley) perche’ sta passando molto tempo a Parigi e perche’ ha stabilito dei turni per chi deve occuparsi della bambina.Katie (Heather Tom) minaccia Quinn (Rena Sofer) con una pistola, ma viene salvata da Ridge (Thorsten Kaye) che in quel momento entra nell’ufficio. Ma Katie, a casa sua, continua a spiare Quinn con un telescopio e, vederla accanto a Ridge, fa crescere in lei ancor di piu’ la rabbia. Maya (Karla Mosley) e Rick (Jacob Young) sono preoccupati perche’ sentono Nicole (Reign Edwards) stressata e temono che si stanchi troppo con Lizzy.





Quinn (Rena Sofer) rimane vittima di un attentato, un proiettile la sfiora mentre e’ sulla terrazza. Al tenente Baker (Mykel Shannon Jenkins) Quinn confida i suoi sospetti: pensa che a spararle sia stata Katie (Heather Tom). Nicole (Reign Edwards) confida alla sorella che forse non potra’ piu’ avere figli a causa di alcune aderenze frutto del parto di Lizzy.

