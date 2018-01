Angelena Hamilton partorisce in casa di nascosto e poi getta il figlio nella spazzatura

La 18enne Angelena Hamilton della contea di Fresno, negli Stati Uniti, ha partorito suo figlio di nascosto in camera sua, ma dopo aver partorito il piccolo, lo ha avvolto in alcuni stracci e lo ha gettato in un secchio dell'immondizia vicino alla sua abitazione, pensando in questo modo di essersi liberata per sempre da ogni problema.





La storia sul Sun che racconta che subito dopo Angelena Hamilton è andata a scuola e ha seguito regolarmente le lezioni, ma i vicini hanno chiamato la polizia notando qualcosa di strano nella spazzatura. Gli agenti hanno fatto delle verifiche trovando il cadavere del neonato, dai successivi controlli si è risaliti ad Angelena. La famiglia è rimasta sconvolta - nessuno di loro aveva notato nulla di sospetto e sono rimasti scioccati da come la figlia abbia deciso di portare a termine la gravidanza senza mai parlarne con nessuno. Angelena Hamilton è arrestata per omicidio.