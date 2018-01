Attentato Kabul - ambulanza-bomba fa strage: Almeno 40 morti e 140 feriti

l coordinatore dell'ong in Afghanistan ha parlato di un massacro. La capitale afgana è al centro di una recrudescenza degli attacchi da parte dei talebani proprio ora che le forze internazionali, tra cui anche i soldi italiani, dovrebbero iniziare una lenta smobilitazione dopo la guerra iniziata ormai 17 anni fa dopo l'attacco alle torri gemelle nel settembre 2001. Solo tre giorni fa era stata attaccata la sede di Save The Children a Jalalabad - l'ong britannica ha deciso proprio nelle ultime ore di lasciare il paese non riuscendo più a garantire la sicurezza dei suoi operatori.

I talebani hanno rivendicato l'con un messaggio su. L'attentato è avvenuto nella zona in cui si trovano la sede del ministero degli Interni e gli uffici dell'Unione Europea, qui un'provocando la, mentre 140 sono rimaste ferite. Secondo le ricostruzioni, è stata un'ambulanza-bomba guidata da un kamikaze a farsi saltare in aria. La maggior parte dei feriti, tra i quali anche bambini, è stata trasportata nell'ospedale dell'ong Emergency, vicino alla zona dell'attentato. I