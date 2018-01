Mamma uccisa da un tumore : la storia di Elisa Girotto diventa un film

Il marito Alessio Vincenzotto e i genitori di Elisa hanno dato il nulla osta, nei giorni scorsi sono stati definiti a Roma gli ultimi dettagli del progetto : «Il cinema è l'unico posto dove Elisa potrà abbracciare idealmente Anna diciottenne. Per questo io, i genitori di Elisa e il fratello, abbiamo deciso di accettare la proposta di Lucky Red. Perché questa storia potesse essere fissata sulla pellicola per diventare un ricordo vivo per nostra figlia quando sarà grande».

La commovente e straziante storia di- la donna trevigiana uccisa da un- diventerà un lungometraggio prodotto daLa giovane mamma si impegnò a dare un regalo alla figlia appena nata fino al compimento del suo diciottesimo compleanno. Adesso la società cinematografica ha deciso di raccontare la vicenda diche è morta il 22 settembre, a soli quarant'anni.