Fermato 47enne per la donna spinta sotto la metro a Roma

Dalle prime informazioni sembra che il 47enne abbia problemi psichici, a quanto ricostruito, ha spinto all'improvviso la 47enne peruviana senza che ci fosse nessun tipo di discussione tra loro e si è poi allontanato tra la folla presente sulla banchina. Le telecamere di sicurezza mostrano l'uomo che si avvicina alla donna, la spinge, lei cade rimanendo incastrata tra il convoglio e i binari, mentre l'uomo scappa, facendo perdere le sue tracce.





Le condizioni della vittima, Micaela Castro Pizarro, sono gravi, la donna è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Camillo, in prognosi riservata, è stata estratta dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e un carro sollevamenti, e soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. I medici non sono riusciti a riattaccarle la mano amputata dall’impatto col treno che le ha anche provocato un’emorragia interna e diverse fratture al bacino, al femore e a una caviglia, oltre a strapparle parte del cuoio capelluto.

E' stato fermato dalla Squadra Mobile di Roma un italiano di 47 anni considerato responsabile disotto la metro a Roma. Un "", così gli investigatori definiscono quanto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri alla fermata Eur-Fermi della metro B di Roma, si tratta di un italiano di 47 anni,, rintracciato nella notte a casa, che ora è accusato di tentato omicidio.