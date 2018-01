Roberta Martucci scomparsa a 28 anni : Uccisa da un amico di famiglia

La criminologa ha parlato della scomparsa nel corso di Figilo, Festival dell'informazione locale, in corso a Gallipoli. La Bruzzone continua : «In questa vicenda ci sono stati almeno nove tentativi di depistaggi operati dal nostro sospettato con messaggi, telefonate e fax inviati anche alla Procura in forma anonima e con l'obiettivo di far ricadere i sospetti sulle due amiche di Roberta, che invece sono estranee ad ogni contesto così come anche l'ex fidanzato di Roberta».

Dopo aver assunto l'incarico di consulente di fiducia della, la criminologa e psicologa forense, parla del risultato degli approfondimenti condotti su tutti gli atti prodotti dall'indagine sulla scomparsa della giovane discomparsa all'età di 28 anni, la sera del 20 agosto 1999, dopo essere uscita di casa : «