A Udine auto finisce nel canale Comor e affonda : Due morti, si cercano altri corpi

A notarla l’equipaggio della vigilanza privata Italpol che ha dato l’allarme. La vettura ha sfondato il guardrail posandosi nel letto del fiume; l'auto è stata ritrovata sommersa. I vigili del fuoco hanno recuperato due salme e stanno cercando nel Cormor eventuali altri corpi con i sub. Non è chiaro a che ora si sia verificato l'incidente stradale. Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Latisana, i colleghi di Palazzolo e il personale medico delle ambulanze inviate dalla centrale Sores. Le vittime sono due uomini friulani.



Drammatico incidente in Friuli dove un'auto è finita nel Canale ed è affondata, i due morti sono stati ritrovati alle 04:57, quando è arrivata una richiesta di soccorso per un incidente stradale avvenuto sulla SP 70 in via San Gervasio. Tragedia innel comune didove alle 5 di questa mattina una, sulla provinciale 70 in via San Gervasio sul ponte del Cormor in direzione Muzzana del Turgnano - Carlino.