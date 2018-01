Senigallia : 14enne s'impicca nella sede dei boy scout

Sarebbero stati i familiari dell'adolescente a dare l'allarme poco prima di cena. I carabinieri sono arrivati sul posto prima di due capi scout. Il 14enne è stato trovato impiccato ad una trave in una stanza al piano superiore della sede. In strada ci sono alcuni amici del ragazzo e altri scout che hanno reagito nervosamente ai giornalisti presenti. È arrivato anche il vice sindaco. «Terribile, terribile...» l'unico commento.

Un, in provincia di Ancona, impiccandosi ad una trave in una sede scout. Tragedia ieri sera nella sede degli scout sullodove un ragazzino di 14 anni si è tolto la vita al termine delle attività di gruppo, impiccandosi. Sul posto le ambulanze del 118, ma i soccorsi sono stati inutili, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I genitori appena appresa la notizia sono stati colti da malore e sono stati subito soccorsi e trasportati presso l'ospedale di Senigallia.