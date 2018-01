Treno deragliato a Milano : in un video scintille nella stazione di Pioltello

In quel punto tre vagoni sono usciti dai binari, ma il convoglio ha continuato a viaggiare a circa 140 Km/h finchè uno dei vagoni fuori asse ha colpito un palo della trazione elettrica. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo. Al momento non ci sono ancora persone indagate. Il treno composto da sei vagoni era partito da Cremona alle 5 e 32 ed era diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi, con centinaia passeggeri a bordo.





Nel deragliamento 3 donne sono morte e altre 50 persone sono rimaste ferite. Le vittime sono Pierangela Tadini, 51enne originaria di Caravaggio ma residente a Vanzago (Milano), Giuseppina Pirri, 39 anni, di Cernusco sul Naviglio e Ida Maddalena Milanesi di 61 anni.





Dalle ore 6 di questa mattina è ripreso gradualmente il traffico ferroviario su due dei quattro binari della linea Milano - Brescia.

Ila Seggiano di Pioltello ha anche attraversato la stazione di Pioltello lasciando una scia di scintille,. questo è quanto mostrerebbe ilvisionato durante le indagini e nel quale si vede anche un uomo sulla banchina che si allontana spaventato.Secondo le prime ricostruzioni, la causa della tragedia sarebbe il '' di un pezzo di binario di 23 centimetri trovato e sequestrato vicino alla rotaia, un chilometro prima della stazione di Pioltello.