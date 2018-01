Mattia Labadessa su Facebook : Vorrei una app per far addormentare le ragazze e farci sesso

Il messaggio recita: «Dovrebbero inventare una app per smartphone che se vedi una ragazza carina in metropolitana e te ne innamori ti dice chi è, quanti anni ha, poi la addormenta e ti fa fare sesso con lei. Si chiamerebbe “app per smartphone che ti fa fare sesso con le ragazze in metropolitana free”. Free perché poi c’è la versione premium che ti fa sentire la musica gratis». Su Facebook l’ha pubblicato Mattia Labadessa, fumettista diventato famoso per le sue vignette pubblicate proprio sui social.





Il post è poi stato rimosso, troppo tardi però perché nei frattempo era rimbalzato in Rete e si era scatenato un polverone. Tanto che Labadessa ha poi precisato, in un altro post su Facebook, come «non stuprerebbe mai una ragazza» e come il suo non fosse un messaggio pro-stupro ma semplicemente, scrive «l’idea ironica di proporre una app improponibile». Visto che, spiega, esiste una app proprio su tutto. «Una battuta infelice, non certamente un inno allo stupro» tiene a precisare.