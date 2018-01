Alessandra Cornago uccisa da uno sparo : il fidanzato Denis Zeni disperato

In molti per l'ultimo saluto alla ragazza, il fidanzato è distrutto dalla disperazione, durante la cerimonia hanno preso la parola alcuni amici di Alessandra e anche suo fratello, che ha ricordato la generosità della studentessa iscritta all'Aido e all'Avis : «Vorrei che amaste la vita come l'amava lei. Da una vicenda come questa bisogna saperne uscire con amore».

Oggi i funerali della 21enne, la studentessa rimasta uccisa giovedì scorso aper un colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma che stava maneggiando il fidanzato, l'ex guardia giurata, che è indagato per omicidio colposo. L’autopsia sulla giovane ha confermato la tragica fatalità, un ulteriore conferma su quanto era già emerso sin dai primi momenti, il colpo di pistola è partito all’improvviso dall’arma che impugnava il fidanzato - ha attraversato la testa di Alessandra Cornago ed è uscito dalla parte opposta. La 21enne è morta sul colpo senza accorgersi di nulla.